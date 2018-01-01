ﾛｶﾝﾃﾞｭｰｽ
LOS:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
10.669
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Mortgage Finance
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企業概要
ロカンデュース（Locindus S.A. (Financiere pour la Location d'Immeubles Industriels et Commerciaux)）は、法人顧客向けの不動産リース・賃貸会社。 不動産のファイナンスと開発に従事。 Locindus Credit-Bailは不動産リース、Scribe-Bailは不動産賃貸 を手掛ける。Oxianeは管理会社。
住所19 rue des Capucines
Paris, 75001
France
電話番号33-1-57-44-83-55
Webサイトwww.locindus.fr