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発行済株式数 (百万)
10.669
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Mortgage Finance

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プレスリリース・レポート

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企業概要
ロカンデュース（Locindus S.A. (Financiere pour la Location d'Immeubles Industriels et Commerciaux)）は、法人顧客向けの不動産リース・賃貸会社。 不動産のファイナンスと開発に従事。 Locindus Credit-Bailは不動産リース、Scribe-Bailは不動産賃貸 を手掛ける。Oxianeは管理会社。
住所
19 rue des Capucines
Paris, 75001
France
電話番号
33-1-57-44-83-55
Webサイト
www.locindus.fr

役員

取締役

  • Philippe Dupin
    Chief Executive Officer
  • Alain Capdebielle
    Chief Operating Officer
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