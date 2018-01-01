企業概要

ロカンデュース（Locindus S.A. (Financiere pour la Location d'Immeubles Industriels et Commerciaux)）は、法人顧客向けの不動産リース・賃貸会社。 不動産のファイナンスと開発に従事。 Locindus Credit-Bailは不動産リース、Scribe-Bailは不動産賃貸 を手掛ける。Oxianeは管理会社。