LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ
LORPCMA:LX
10.4938
CHF
0.0378
0.36%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2619 - 11.6268
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-7.29%
前日終値
10.5316
52週レンジ
10.2619 - 11.6268
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
10.4938
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
201.787
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAURENT JOUE / MARC PELLAUD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
1.29%
企業概要
LOファンズ-オルタナティブ・リスク・プレミア（LO Funds - Alternative Risk Premia ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。リターンの補完的なソースと伝統的な資産クラスへの多様性の提供を目指す、ルール・ベースのロング／ショート戦略に投資する。戦略は、モメンタム戦略、キャリー戦略とバリュー回帰戦略に分類される。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com