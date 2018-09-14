LO Institutional Strategies
LORESED:SW
145.91
CHF
0.08
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
140.81 - 151.83
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-2.94%
前日終値
145.83
52週レンジ
140.81 - 151.83
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
145.907
資産総額 (百万 CHF) ( 09/13/2018)
243.702
設定日
08/22/2008
直近配当額 ( 09/20/2018)
1.39
直近配当利回り（税込）
1.85%
ファンドマネージャ
SEVERINE CAUCHIE / DORIAN GERMAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SIMA:SW
UBS中国不動産ﾌｧﾝﾄﾞ:ｽｲｽﾐｯｸｽﾄS
|450.73 千
|50.39 百万
|19.24
|
FONC:SW
UBSｽｲｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾚﾏﾝ･ﾚｼﾞ
|182.00 千
|18.11 百万
|6.92
|
CSLP:SW
CSﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾌﾟﾗｽ
|126.00 千
|17.70 百万
|6.76
|
IM:SW
ｲﾓﾌｫﾝｽﾞ
|31.00 千
|13.63 百万
|5.21
|
SIAT:SW
ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ不動産ﾌｧﾝﾄﾞSiat
|66.74 千
|13.15 百万
|5.02
|
ANFO:SW
UBSﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｽｲｽ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼ
|195.20 千
|13.00 百万
|4.96
|
PSPN:SW
PSPｽｲｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ
|114.00 千
|10.44 百万
|3.99
|
SRI:SW
ｼｪﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾓﾌﾟﾗｽ
|53.60 千
|8.89 百万
|3.40
|
SREIF:SW
ｽｲｽｲﾝﾍﾞｽﾄ不動産投資ﾌｧﾝﾄﾞ
|51.00 千
|8.83 百万
|3.37
|
RSPF:SW
ﾘｱﾙｽﾄｰﾝ･ｽｲｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ
|62.50 千
|8.75 百万
|3.34
企業概要
LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Securities I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities of Swiss companies operating in the real estate sector of the market.
住所Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号-
Webサイトwww.lombardodier.com