ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｷｬﾆｵﾝ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ
LOPE:US
NASDAQ GS
111.08
USD
0.26
0.23%
更新日時 2018/09/15
始値
112.00
安値 - 高値 レンジ（日）
110.90 - 112.23
出来高
375,166
前日終値
110.82
52週レンジ
82.10 - 123.30
1年トータルリターン
35.74%
始値
112.00
安値 - 高値 レンジ（日）
110.90 - 112.23
出来高
375,166
前日終値
110.82
52週レンジ
82.10 - 123.30
1年トータルリターン
35.74%
年初来リターン
24.07%
株価収益率(PER) (TTM)
24.47
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
4.54
時価総額 (十億 USD)
5.357
発行済株式数 (百万)
48.227
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
5.16
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Consumer Services
産業サブグループ
Educational Services
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企業概要
グランド・キャニオン・エデュケーション（Grand Canyon Education, Inc.）はオンライン大学教育サービス会社。教育、経営、ヘルスケアなどの学科について大学および大学院課程コースを提供する。
住所3300 West Camelback Road
Phoenix, AZ 85017
United States
電話番号1-602-639-7500
Webサイトwww.gcu.edu