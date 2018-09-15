Loopshare Ltd
LOOP:CN
Venture
0.05
CAD
0.02
42.86%
更新日時 2018/09/15
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
19,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.08
1年トータルリターン
0.00%
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
19,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
42.86%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 CAD)
2.127
発行済株式数 (百万)
42.541
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Design, Mfg & Distribution
産業サブグループ
Technology Distributors
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企業概要
Loopshare Ltd. is a global provider of electric scooter shared fleet services and technology.
住所131 Water Street Suite 110
Vancouver, BC V6B 4M3
Canada
電話番号1-604-568-1598
Webサイト
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