Loon Energy Corp
LOONF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.01
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
23.938
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Loon Energy Corporation explores for oil and natural gas in South America.
住所700-4th Avenue SW
Suite 1170
Calgary, AB T2P 3J4
Canada
電話番号1-403-264-8877
Webサイトwww.loonenergy.com