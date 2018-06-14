企業概要

ルッカーズ（Lookers plc）は自動車販売会社。自動車、軽トラック、農業機械、自動二 輪車、トレーラーハウスの販売、レンタル、保守のほか、燃料、部品、アクセサリの販 売も手掛ける。自動車の配送、座席の制作、キャラバンパークの運営も行う。英国で事 業を展開する。