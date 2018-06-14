ﾙｯｶｰｽﾞ
LOOK:LN
London
106.60
GBp
0.40
0.37%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.00 - 108.40
出来高
67,166
前日終値
107.00
52週レンジ
78.50 - 130.00
1年トータルリターン
-11.60%
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.00 - 108.40
出来高
67,166
前日終値
107.00
52週レンジ
78.50 - 130.00
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
3.50%
株価収益率(PER) (TTM)
8.84
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
0.12
時価総額 (百万 GBp)
420.579
発行済株式数 (百万)
394.540
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.09
直近配当利回り（税込）
3.65%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Distributors - Discretionary
産業サブグループ
Automotive Wholesalers
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ルッカーズ（Lookers plc）は自動車販売会社。自動車、軽トラック、農業機械、自動二 輪車、トレーラーハウスの販売、レンタル、保守のほか、燃料、部品、アクセサリの販 売も手掛ける。自動車の配送、座席の制作、キャラバンパークの運営も行う。英国で事 業を展開する。
住所776 Chester Road
Stretford
Manchester, M32 0QH
United Kingdom
電話番号44-161-291-0043
Webサイトwww.lookers.plc.uk