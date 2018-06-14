London Life US Growth Sector

LONUS13:CN
23.96
CAD
0.26
1.09%
更新日時 20:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.45 - 23.97
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
9.62%
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前日終値
23.70
52週レンジ
18.45 - 23.97
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
9.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
23.9561
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.920
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HFC:US
ﾎｰﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ
14.01 千 1.09 百万 3.04
BR:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
7.09 千 975.51 千 2.72
SAIC:US
ｻｲｴﾝｽ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
8.24 千 907.23 千 2.53
FDS:US
ﾌｧｸﾄｾｯﾄ･ﾘｻｰﾁ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
3.67 千 890.70 千 2.48
MMS:US
マキシマス
10.05 千 872.28 千 2.43
JKHY:US
ｼﾞｬｯｸ･ﾍﾝﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｰﾂ
5.67 千 869.42 千 2.42
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
5.04 千 865.83 千 2.41
SIVB:US
SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.19 千 842.08 千 2.34
GGG:US
グレーコ
13.25 千 748.03 千 2.08
HII:US
ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
2.39 千 745.99 千 2.08
企業概要
London Life US Growth Sectors Fund (London Capital) is a Segregated Fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above-average long-term capital growth by investing primarily in publicly traded American common stocks in long-term growth sectors/industries of the market.
住所
London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号
1-519-432-5281
Webサイト
www.londonlife.com