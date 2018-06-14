London Life US Growth Sector
LONUS13:CN
23.96
CAD
0.26
1.09%
更新日時 20:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.45 - 23.97
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
9.62%
前日終値
23.70
52週レンジ
18.45 - 23.97
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
9.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
23.9561
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.920
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HFC:US
ﾎｰﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ
|14.01 千
|1.09 百万
|3.04
|
BR:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|7.09 千
|975.51 千
|2.72
|
SAIC:US
ｻｲｴﾝｽ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|8.24 千
|907.23 千
|2.53
|
FDS:US
ﾌｧｸﾄｾｯﾄ･ﾘｻｰﾁ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|3.67 千
|890.70 千
|2.48
|
MMS:US
マキシマス
|10.05 千
|872.28 千
|2.43
|
JKHY:US
ｼﾞｬｯｸ･ﾍﾝﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｰﾂ
|5.67 千
|869.42 千
|2.42
|
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
|5.04 千
|865.83 千
|2.41
|
SIVB:US
SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.19 千
|842.08 千
|2.34
|
GGG:US
グレーコ
|13.25 千
|748.03 千
|2.08
|
HII:US
ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|2.39 千
|745.99 千
|2.08
企業概要
London Life US Growth Sectors Fund (London Capital) is a Segregated Fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above-average long-term capital growth by investing primarily in publicly traded American common stocks in long-term growth sectors/industries of the market.
住所London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号1-519-432-5281
Webサイトwww.londonlife.com