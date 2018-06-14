London Life Science and Tech
LONSCF1:CN
35.07
CAD
0.54
1.56%
更新日時 20:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.08 - 34.63
1年トータルリターン
28.77%
年初来リターン
20.53%
前日終値
34.53
52週レンジ
26.08 - 34.63
1年トータルリターン
28.75%
年初来リターン
20.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
35.0691
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
202.740
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARTIN ROSE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|79.89 千
|16.94 百万
|8.36
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|126.01 千
|15.12 百万
|7.46
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|10.95 千
|14.31 百万
|7.06
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|52.66 千
|11.62 百万
|5.73
|
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
|8.20 千
|7.53 百万
|3.71
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|96.62 千
|6.40 百万
|3.16
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|38.64 千
|6.29 百万
|3.10
|
GIB/A:CN
CGIｸﾞﾙｰﾌﾟ
|83.88 千
|6.24 百万
|3.08
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|2.93 千
|5.89 百万
|2.90
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|85.91 千
|4.88 百万
|2.41
企業概要
London Life Science and Technology Fund (Great-West Life Investment Management) is a Segregated Fund incorporated in Canada. The investment objective of the fund is to provide above-average long-term capital growth. This segregated fund invests primarily in the Canadian and U.S. science and technology companies.
住所London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号1-519-432-5281
Webサイトwww.londonlife.com