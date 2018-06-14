London Life North American B

LONNAF4:CN
15.33
CAD
0.08
0.54%
更新日時 20:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.98 - 15.28
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
15.24
52週レンジ
13.98 - 15.28
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
15.3269
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
88.180
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DALE HAYNES / DAVE GILL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
32.83 千 2.37 百万 2.68
RY:CN
ＲＢＣ
19.50 千 1.90 百万 2.16
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
23.43 千 1.85 百万 2.10
EI324751:COR
1.66 千 1.72 百万 1.95
EJ736224:COR
1.63 千 1.65 百万 1.87
SU:CN
サンコア・エナジー
30.18 千 1.48 百万 1.68
CNR:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ
14.49 千 1.44 百万 1.63
EI767213:COR
1.27 千 1.31 百万 1.48
BMO:CN
ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行
13.02 千 1.27 百万 1.44
MFC:CN
ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
47.11 千 1.14 百万 1.29
企業概要
London Life North American Balanced London Capital Fund is a Segregated Fund incorporated in Canada. The fund's objective seeks to achieve a balance between capital growth and income. The fund invests primarily in high-quality Canadian and foreign stocks, Canadian bonds, and short-term securities.
住所
London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号
1-519-432-5281
Webサイト
www.londonlife.com