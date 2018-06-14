London Life North American B
LONNAB4:CN
15.66
CAD
0.08
0.54%
更新日時 20:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.35 - 15.61
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
2.31%
前日終値
15.57
52週レンジ
14.35 - 15.61
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
15.6573
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
88.180
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DALE HAYNES / DAVE GILL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|32.83 千
|2.37 百万
|2.68
|
RY:CN
ＲＢＣ
|19.50 千
|1.90 百万
|2.16
|
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
|23.43 千
|1.85 百万
|2.10
|
EI324751:COR
|1.66 千
|1.72 百万
|1.95
|
EJ736224:COR
|1.63 千
|1.65 百万
|1.87
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|30.18 千
|1.48 百万
|1.68
|
CNR:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ
|14.49 千
|1.44 百万
|1.63
|
EI767213:COR
|1.27 千
|1.31 百万
|1.48
|
BMO:CN
ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行
|13.02 千
|1.27 百万
|1.44
|
MFC:CN
ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|47.11 千
|1.14 百万
|1.29
企業概要
London Life North American Balanced London Capital Fund is a Segregated Fund incorporated in Canada. The fund's objective seeks to achieve a balance between capital growth and income. The fund invests primarily in high-quality Canadian and foreign stocks, Canadian bonds, and short-term securities.
住所London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号1-519-432-5281
Webサイトwww.londonlife.com