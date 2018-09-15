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3.67%
更新日時 2018/09/15
始値
10.15
安値 - 高値 レンジ（日）
10.15 - 10.58
出来高
20,974
前日終値
10.07
52週レンジ
9.47 - 26.50
1年トータルリターン
-2.43%
始値
10.15
安値 - 高値 レンジ（日）
10.15 - 10.58
出来高
20,974
前日終値
10.07
52週レンジ
9.47 - 26.50
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-34.67%
株価収益率(PER) (TTM)
347.07
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.03
時価総額 (百万 USD)
20.463
発行済株式数 (百万)
1.960
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.12
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Internet Media
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企業概要
ライブ・ベンチャーズ（Live Ventures Incorporated）は、インターネットベースのオンライン地域案内広告 および Yellow Pages (電話帳) サービスを提供。WebPage や ウェブサイト Yellow Pages への記載などのインター ネット広告サービスも手掛ける。Yellow Pages には、米 国およびカナダの企業・個人が含まれる。
住所2490 East Sunset Road
Suite 100
Las Vegas, NV 89120
United States
電話番号1-702-939-0230
Webサイトwww.livedeal.com