利豊[ﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾝ]
LIUB:GR
Frankfurt
0.44
EUR
0.00
0.46%
更新日時 2018/03/13
始値
0.42
安値 - 高値 レンジ（日）
0.42 - 0.44
出来高
0
前日終値
0.43
52週レンジ
0.27 - 0.48
1年トータルリターン
7.07%
始値
0.42
安値 - 高値 レンジ（日）
0.42 - 0.44
出来高
0
前日終値
0.43
52週レンジ
0.27 - 0.48
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-5.02%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
3.684
発行済株式数 (十億)
8.470
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.86%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Distributors - Discretionary
産業サブグループ
Other Wholesalers
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企業概要
利豊［ﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾝ］（Li & Fung Limited）は輸出会社。子会社を通じて、衣料品、ファッションアクセサリー、玩具、ゲーム、スポーツ用品、家具、手芸用品、靴、旅行用品、食器などの消費財を輸出する。
住所LiFung Tower
888 Cheung Sha Wan Road, 11th
Kowloon
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2300-2300
Webサイトwww.lifung.com