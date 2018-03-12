Lazard Global Realty Equity
LITOX:US
NASDAQ GM
14.96
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.98 - 15.86
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
-3.48%
前日終値
14.92
52週レンジ
13.98 - 15.86
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
14.96
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
4.996
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.31683
直近配当利回り（税込）
2.12%
ファンドマネージャ
JAY PAUL LEUPP / DAVID R RONCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
|197.85 千
|197.85 千
|3.80
|
16:HK
新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ
|11.00 千
|183.24 千
|3.52
|
EQIX:US
ｴｸｲﾆｸｽ
|398.00
|180.38 千
|3.47
|
8801:JP
三井不動産
|7.38 千
|165.44 千
|3.18
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|767.00
|160.30 千
|3.08
|
VNA:GR
ヴォノヴィア
|3.11 千
|154.14 千
|2.96
|
GPOR:LN
ｸﾞﾚｲﾄ･ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｴｽﾃｲﾂ
|16.00 千
|148.61 千
|2.86
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|2.30 千
|148.24 千
|2.85
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|1.13 千
|146.93 千
|2.82
|
823:HK
領展房地産投資信託基金[ﾘﾝｸRE
|15.52 千
|143.81 千
|2.76
企業概要
Lazard Global Realty Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation, with current income, including interest and dividends from portfolio securities, as a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of non-U.S. realty companies.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com