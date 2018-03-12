Lazard Global Realty Equity

LITIX:US
NASDAQ GM
14.99
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.00 - 15.93
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
14.95
52週レンジ
14.00 - 15.93
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
14.99
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
4.996
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.3645
直近配当利回り（税込）
2.43%
ファンドマネージャ
JAY PAUL LEUPP / DAVID R RONCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
197.85 千 197.85 千 3.80
16:HK
新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ
11.00 千 183.24 千 3.52
EQIX:US
ｴｸｲﾆｸｽ
398.00 180.38 千 3.47
8801:JP
三井不動産
7.38 千 165.44 千 3.18
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
767.00 160.30 千 3.08
VNA:GR
ヴォノヴィア
3.11 千 154.14 千 2.96
GPOR:LN
ｸﾞﾚｲﾄ･ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｴｽﾃｲﾂ
16.00 千 148.61 千 2.86
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
2.30 千 148.24 千 2.85
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
1.13 千 146.93 千 2.82
823:HK
領展房地産投資信託基金[ﾘﾝｸRE
15.52 千 143.81 千 2.76
企業概要
Lazard Global Realty Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation, with current income, including interest and dividends from portfolio securities, as a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of non-U.S. realty companies.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com