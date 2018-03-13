US Lithium Corp
LITH:US
OTC US
0.03
USD
0.00
14.81%
更新日時 2018/03/13
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.03
出来高
4,353,367
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.06
1年トータルリターン
-48.17%
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.03
出来高
4,353,367
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.06
1年トータルリターン
-48.17%
年初来リターン
3.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.00
時価総額 (百万 USD)
3.100
発行済株式数 (百万)
99.993
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
U.S. Lithium Corporation explores for lead, zinc, copper, silver, or gold in the southwestern United States.
住所3033 5th Avenue
Suite 201
San Diego, CA 92103
United States
電話番号1-619-399-3090
Webサイト
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