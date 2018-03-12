ﾘﾁｳﾑ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
LITCE:AU
ASE
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AUD
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更新日時 2018/03/12
出来高
582,322
前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.05
1年トータルリターン
23.53%
出来高
582,322
前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.05
1年トータルリターン
23.53%
年初来リターン
-4.55%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (AUD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
リチウム・オーストラリア（Lithium Australia NL） は鉱山会社。鉱山の買収、探査、 開発に従事。リチア雲母からバッテリーグレードの炭酸リチウムを製造する。世界各地で事業を展開。
住所Suite 3
23 Belgravia Street
Belmont, WA 6104
Australia
電話番号61-8-6145-0288
Webサイトwww.cobremontana.com.au