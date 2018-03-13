蘭亭集勢控股[ﾗｲﾄｲﾝｻﾞﾎﾞｯｸｽ･ﾎｰ
LITB:US
New York
2.49
USD
0.04
1.58%
更新日時 2018/03/13
始値
2.51
安値 - 高値 レンジ（日）
2.45 - 2.53
出来高
11,970
前日終値
2.53
52週レンジ
1.61 - 3.52
1年トータルリターン
-12.32%
始値
2.51
安値 - 高値 レンジ（日）
2.45 - 2.53
出来高
11,970
前日終値
2.53
52週レンジ
1.61 - 3.52
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
8.26%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.12
時価総額 (百万 USD)
171.473
発行済株式数 (百万)
68.865
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.53
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
E-Commerce Discretionary
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企業概要
蘭亭集勢控股［ﾗｲﾄｲﾝｻﾞﾎﾞｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ］（LightInTheBox Holding Co Ltd）はオンライン小売会社。幅広い製品を自社のウェブサイトで提供する。
住所Building 2, Area D, Floor 1-2,
No. 7 Jiuxianqiao North Road
Beijing, 100020
China
電話番号86-10-5692-0099
Webサイトwww.lightinthebox.com