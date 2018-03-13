ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙXﾘﾁｳﾑ&ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾃｸETF
LIT:US
NYSE Arca
35.76
USD
0.26
0.73%
更新日時 2018/03/13
始値
35.84
安値 - 高値 レンジ（日）
35.60 - 35.86
出来高
631,350
前日終値
35.50
52週レンジ
26.20 - 41.21
1年トータルリターン
39.91%
始値
35.84
安値 - 高値 レンジ（日）
35.60 - 35.86
出来高
631,350
前日終値
35.50
52週レンジ
26.20 - 41.21
1年トータルリターン
41.63%
年初来リターン
-7.74%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
35.65
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.038
設定日
07/23/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.31%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
BRUNO DEL AMA / CHANG KIM
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.262158
直近配当利回り（税込）
3.53%
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
-3.62%
3年トータルリターン
17.59%
5年トータルリターン
5.81%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FMC:US
FMC
|1.98 百万
|165.61 百万
|16.30
|
ALB:US
ｱﾙﾍﾞﾏｰﾙ
|1.58 百万
|161.18 百万
|15.86
|
SQM:US
ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ
|1.39 百万
|72.00 百万
|7.09
|
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
|158.77 千
|60.33 百万
|5.94
|
ENS:US
ｴﾅｰｼｽ
|772.24 千
|56.86 百万
|5.60
|
6752:JP
パナソニック
|3.64 百万
|55.70 百万
|5.48
|
006400:KS
ｻﾑｽﾝSDI
|292.42 千
|53.71 百万
|5.29
|
6674:JP
ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
|9.94 百万
|53.44 百万
|5.26
|
1211:HK
比亜迪 [BYD]
|5.25 百万
|49.78 百万
|4.90
|
TSLA:US
ﾃｽﾗ
|146.98 千
|48.09 百万
|4.73
企業概要
グローバルXリチウム&バッテリー・テクETF（Global X Lithium & Battery Tech ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ソラクティブ・グローバル・リチウム株指数の価格お よび利回りに連動する投資成果を目指す。
住所Global X Management Co LLC
600 LexingtonAve.
20th Floor
New York, NY 10022
USA
電話番号1-212-644-6622
Webサイトwww.globalxfunds.com