Lease It PCL
LIT:TB
Bangkok
9.35
THB
0.05
0.54%
更新日時 14:21 JST 2018/03/13
始値
9.30
安値 - 高値 レンジ（日）
9.30 - 9.40
出来高
295,200
前日終値
9.30
52週レンジ
9.05 - 12.70
1年トータルリターン
4.21%
始値
9.30
安値 - 高値 レンジ（日）
9.30 - 9.40
出来高
295,200
前日終値
9.30
52週レンジ
9.05 - 12.70
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-12.62%
株価収益率(PER) (TTM)
14.31
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
0.66
時価総額 (十億 THB)
2.069
発行済株式数 (百万)
220.078
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
4.90
直近配当利回り（税込）
3.40%
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Commercial Finance
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企業概要
Lease It PCL is engaged in lending activities which are factoring and leasing services.
住所900/17 Phraram III, Bangpongpa
Yannawa
Bangkok, 10120
Thailand
電話番号66-2-686-3200-4
Webサイトwww.leaseit.co.th