ﾘﾁｳﾑ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
LIT:AU
ASE
0.17
AUD
0.01
6.25%
更新日時 14:10 JST 2018/03/13
始値
0.17
安値 - 高値 レンジ（日）
0.16 - 0.17
出来高
794,782
前日終値
0.16
52週レンジ
0.07 - 0.27
1年トータルリターン
13.33%
始値
0.17
安値 - 高値 レンジ（日）
0.16 - 0.17
出来高
794,782
前日終値
0.16
52週レンジ
0.07 - 0.27
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
-15.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-0.02
時価総額 (百万 AUD)
69.641
発行済株式数 (百万)
409.652
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
リチウム・オーストラリア（Lithium Australia NL） は鉱山会社。鉱山の買収、探査、 開発に従事。リチア雲母からバッテリーグレードの炭酸リチウムを製造する。世界各地で事業を展開。
住所Suite 3
23 Belgravia Street
Belmont, WA 6104
Australia
電話番号61-8-6145-0288
Webサイトwww.cobremontana.com.au