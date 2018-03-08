Lis Value FIA

LISVLUE:BZ
1.83
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.88
1年トータルリターン
33.73%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.32 - 1.88
1年トータルリターン
35.39%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.825819
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
18.242
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UNIP6:BZ
ｳﾆﾊﾟｰﾙ･ｶﾙﾎﾞｸﾛﾛ
88.90 千 1.45 百万 10.27
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
28.81 千 977.52 千 6.93
HBOR9:BZ
ｴﾙﾎﾞｰ･ｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ
390.00 千 780.00 千 5.53
ITUB3:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
20.97 千 778.09 千 5.52
JPSA4:BZ
ｼﾞｪﾚｲｻｯﾃｨ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
34.50 千 734.51 千 5.21
SHUL4:BZ
ｼｭﾙﾂ
107.90 千 712.14 千 5.05
CGAS5:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆﾔ･ﾃﾞ･ｶﾞｽ･ﾃﾞ･ｻﾝﾊﾟｳﾛ
11.20 千 642.66 千 4.56
ERJAF:US
ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
35.90 千 561.84 千 3.99
TRPN3:BZ
ﾀﾙﾎﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄｽ
157.40 千 554.05 千 3.93
SCAR3:BZ
ｻﾝｶﾙﾛｽ･ｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ
13.30 千 502.08 千 3.56
企業概要
Lis Value FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform a stock market benchmark index performance. The Fund will allocate at least 67% of its assets in equity securities.
住所
Lis Capital - Administradora e Gesto
Rua do Rocio, 423
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2659-5416
Webサイト
http://www.liscapital.com.br/