Lis Value FIA
LISVLUE:BZ
1.83
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.88
1年トータルリターン
33.73%
年初来リターン
5.07%
前日終値
1.82
52週レンジ
1.32 - 1.88
1年トータルリターン
35.39%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.825819
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
18.242
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UNIP6:BZ
ｳﾆﾊﾟｰﾙ･ｶﾙﾎﾞｸﾛﾛ
|88.90 千
|1.45 百万
|10.27
|
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
|28.81 千
|977.52 千
|6.93
|
HBOR9:BZ
ｴﾙﾎﾞｰ･ｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ
|390.00 千
|780.00 千
|5.53
|
ITUB3:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|20.97 千
|778.09 千
|5.52
|
JPSA4:BZ
ｼﾞｪﾚｲｻｯﾃｨ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
|34.50 千
|734.51 千
|5.21
|
SHUL4:BZ
ｼｭﾙﾂ
|107.90 千
|712.14 千
|5.05
|
CGAS5:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆﾔ･ﾃﾞ･ｶﾞｽ･ﾃﾞ･ｻﾝﾊﾟｳﾛ
|11.20 千
|642.66 千
|4.56
|
ERJAF:US
ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
|35.90 千
|561.84 千
|3.99
|
TRPN3:BZ
ﾀﾙﾎﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄｽ
|157.40 千
|554.05 千
|3.93
|
SCAR3:BZ
ｻﾝｶﾙﾛｽ･ｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ
|13.30 千
|502.08 千
|3.56
企業概要
Lis Value FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform a stock market benchmark index performance. The Fund will allocate at least 67% of its assets in equity securities.
住所Lis Capital - Administradora e Gesto
Rua do Rocio, 423
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-2659-5416