ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｴｸ
LISOX:US
NASDAQ GM
16.39
USD
0.03
0.18%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.96 - 17.10
1年トータルリターン
26.99%
年初来リターン
3.54%
前日終値
16.36
52週レンジ
12.96 - 17.10
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
16.39
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
7.432
設定日
02/03/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.16314
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
MARK LITTLE / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
|294.88 百万
|294.88 百万
|4.05
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|10.04 百万
|258.21 百万
|3.55
|
7532:JP
ドンキホーテホールディングス
|4.83 百万
|252.59 百万
|3.47
|
SAMPO:FH
サンポ
|4.57 百万
|251.11 百万
|3.45
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|3.63 百万
|244.79 百万
|3.36
|
1925:JP
大和ハウス工業
|5.11 百万
|196.19 百万
|2.70
|
INF:LN
ｲﾝﾌｫﾙﾏ
|19.55 百万
|190.22 百万
|2.61
|
DGE:LN
ディアジオ
|5.15 百万
|188.39 百万
|2.59
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|3.56 百万
|184.64 百万
|2.54
|
VIV:FP
ビベンディ
|6.72 百万
|180.81 百万
|2.48
企業概要
ラザード・インターナショナル・ストラテジック・エクイティ・ポートフォリオ（Lazard International Strategic Equity Portfolio）は、米国籍のオープンエンド型投資信託 。長期的なキャピタルゲインを目指す。モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）欧州・オーストラリア・極東（EAFE）指数で指定される国を主要事業拠点とする非米国企業の株式銘柄に投資する。
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com