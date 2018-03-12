Lord Abbett International Di
LIRSX:US
NASDAQ GM
7.96
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 8.45
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
1.27%
前日終値
7.95
52週レンジ
6.93 - 8.45
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
7.96
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
963.466
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.03
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
VINCENT J MCBRIDE / TODD D JACOBSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|561.60 千
|35.40 百万
|2.77
|
ALV:GR
アリアンツ
|195.96 千
|34.09 百万
|2.67
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|59.15 百万
|29.94 百万
|2.34
|
RIO:US
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|709.48 千
|29.46 百万
|2.30
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.41 百万
|27.32 百万
|2.14
|
BAS:GR
BASF
|267.42 千
|24.90 百万
|1.95
|
RY:CN
ＲＢＣ
|338.70 千
|24.60 百万
|1.92
|
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
|933.95 千
|22.91 百万
|1.79
|
SPK:NZ
ｽﾊﾟｰｸ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
|8.58 百万
|22.19 百万
|1.74
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|561.90 千
|21.89 百万
|1.71
企業概要
Lord Abbett International Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total return. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of dividend paying equity securities of foreign companies that we believe are undervalued.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com