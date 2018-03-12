ﾘｷｯﾄﾞ･ｽﾄﾚｽﾄ･ﾃﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LIQSDBR:LX
114.55
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.11 - 115.45
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
114.53
52週レンジ
112.11 - 115.45
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
114.55
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
46.459
設定日
05/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI135639:COR
|700.00
|742.84 千
|1.70
|
EK349066:COR
|700.00
|734.89 千
|1.68
|
EJ688121:COR
|100.00 千
|733.40 千
|1.68
|
JK338051:COR
|700.00
|708.62 千
|1.62
|
AP411297:COR
|700.00
|706.63 千
|1.62
|
AM377766:COR
|700.00
|706.04 千
|1.61
|
EJ644044:COR
|700.00
|704.89 千
|1.61
|
EI129430:COR
|600.00
|651.40 千
|1.49
|
EK755342:COR
|600.00
|630.75 千
|1.44
|
QJ993374:COR
|500.00
|626.50 千
|1.43
企業概要
リキッド・ストレスト・デット・ファンド（Liquid Stressed Debt Fund）は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。流動性クレジット市場における債券投資家の存在保護により、株式配当に類似したリターンの生成を目指す。価格および/またはリスクの 歪みのために好利回りを誘発する債券への投資によって、リスク調整後リターンの確保を目指す。歪みは利回りとリスクのシフトから生じる。
住所IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号352-260248-1 Tel
Webサイトwww.ipconcept.lu