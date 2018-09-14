Eletrobras Participacoes SA

LIPR3:BZ
BM&FBOVESPA
49.50
BRL
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更新日時 2018/09/14
始値
49.50
安値 - 高値 レンジ（日）
49.50 - 49.51
出来高
800
前日終値
49.50
52週レンジ
43.73 - 65.12
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始値
49.50
安値 - 高値 レンジ（日）
49.50 - 49.51
出来高
800
前日終値
49.50
52週レンジ
43.73 - 65.12
年初来リターン
4.91%
株価収益率(PER) (TTM)
17.10
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (BRL) (TTM)
2.89
時価総額 (百万 BRL)
582.362
発行済株式数 (百万)
11.765
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.63%
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Companies

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
Eletrobras Participacoes SA is a Brazilian holding company that holds a minority interest in electrical utility companies.
住所
Av Marechal Floriano
19 Sala 1501 Centro
Rio De Janeiro, RJ 20080-003
Brazil
電話番号
55-21-2514-5418
Webサイト
www.lightpar.com.br

役員

取締役

  • Oscar Alfredo Salomao Filho
    Chief Executive Officer
  • Jorge Jose Teles Rodrigues
    Dir:Investor Relations
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