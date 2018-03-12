力宝[ﾘｯﾎﾟ]
LIP:GR
Frankfurt
0.45
EUR
0.00
0.22%
更新日時 2018/03/12
始値
0.47
安値 - 高値 レンジ（日）
0.45 - 0.47
出来高
0
前日終値
0.45
52週レンジ
0.44 - 0.59
1年トータルリターン
-18.40%
始値
0.47
安値 - 高値 レンジ（日）
0.45 - 0.47
出来高
0
前日終値
0.45
52週レンジ
0.44 - 0.59
1年トータルリターン
-18.40%
年初来リターン
-7.61%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
221.426
発行済株式数 (百万)
493.154
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.88%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
力宝[ﾘｯﾎﾟ]（Lippo Limited）は、子会社を通じて、食品産業の運営および不動産の投資 ・開発・管理に従事。ファンド管理サービス、引受業務、保険、コーポレート・ファイナンス、証券仲介、投資、国債投資、資金融資も提供する。
住所Tower One Lippo Centre
89 Queensway
Central and Western District
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2867-6888
Webサイトwww.lippoltd.com.hk