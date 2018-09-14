ﾗｲｵﾝﾄﾗｽﾄ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｼﾁｭｴｰｼｮﾝｽﾞ･ﾌ
LIOSSFI:LN
422.83
GBp
2.08
0.49%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
371.50 - 428.09
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
7.96%
前日終値
420.75
52週レンジ
371.50 - 428.09
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
422.83
資産総額 (十億 GBP) ( 09/14/2018)
3.905
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
7.67
直近配当利回り（税込）
1.81%
ファンドマネージャ
JULIAN FOSH / ANTHONY CROSS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|6.07 百万
|156.06 百万
|4.01
|
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|9.29 百万
|155.39 百万
|3.99
|
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|3.52 百万
|154.93 百万
|3.98
|
REL:LN
ﾚﾚｯｸｽ
|9.00 百万
|154.42 百万
|3.96
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|9.78 百万
|154.26 百万
|3.96
|
BP/:LN
ＢＰ
|27.69 百万
|152.44 百万
|3.91
|
DGE:LN
ディアジオ
|5.62 百万
|151.90 百万
|3.90
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.24 百万
|147.24 百万
|3.78
|
SPX:LN
Spirax-Sarco Engineering Plc
|1.74 百万
|124.71 百万
|3.20
|
HL/:LN
ハーグリーブス･ランズダウン
|5.61 百万
|123.55 百万
|3.17
企業概要
ライオントラスト･スペシャル･シチュエーションズ･ファンド（Liontrust Special Situations Fund）は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。英国の各種企業株式からなる集中型ポートフォリオに主に投資するほか、長期的なキャピタルゲインを生み出す絶好の機会だとファンドマネジャーが判断する場合に投資する。
住所Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号44-207-412-1700
Webサイトwww.liontrust.co.uk