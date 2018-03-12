企業概要

ライオントラスト･スペシャル･シチュエーションズ･ファンド（Liontrust Special Situations Fund）は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。英国の各種企業株式からなる集中型ポートフォリオに主に投資するほか、長期的なキャピタルゲインを生み出す絶好の機会だとファンドマネジャーが判断する場合に投資する。