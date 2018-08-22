ライオン
LIOPF:US
OTC US
19.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/22
出来高
100
前日終値
19.40
52週レンジ
18.25 - 19.40
出来高
100
前日終値
19.40
52週レンジ
18.25 - 19.40
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
5.803
発行済株式数 (百万)
299.115
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.93%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Household Products
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企業概要
ライオンは歯磨きや洗剤など家庭用品の製造および販売を行う。また同社は医薬品や 食品調味料、界面活性剤などの工業用化学品も製造。主にアジア市場に販売。
住所1-3-7 Honjo
Sumida-Ku, 130-8644
Japan
電話番号81-3-3621-6211
Webサイトwww.lion.co.jp