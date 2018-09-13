Amundi - LCL Obligations Rev
LIONTR3:FP
721.33
EUR
0.17
0.02%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
719.35 - 762.32
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.52%
前日終値
721.16
52週レンジ
719.35 - 762.32
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
721.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
143.033
設定日
04/25/1986
直近配当額 ( 08/27/2018)
4
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
MATTHIEU CAILLOU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GG718558:COR
|4.50 千
|6.57 百万
|4.46
|
QZ510774:COR
|6.00 千
|5.64 百万
|3.83
|
EI879238:COR
|4.00 千
|4.38 百万
|2.98
|
EJ506625:COR
|3.30 千
|3.59 百万
|2.44
|
AP385361:COR
|3.50 千
|3.56 百万
|2.42
|
AM159017:COR
|3.50 千
|3.55 百万
|2.41
|
EK694341:COR
|3.10 千
|3.53 百万
|2.40
|
EI542126:COR
|3.00 千
|3.51 百万
|2.38
|
AM765217:COR
|3.41 千
|3.45 百万
|2.35
|
EC983687:COR
|3.00 千
|3.14 百万
|2.13
企業概要
LCL Obligations Revenu Trim is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds and negotiable debt securities denominated in euros. Sensitivity range: 1 to 5.
住所Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-30-30