Amundi - LCL Obligations Rev

LIONTR3:FP
721.33
EUR
0.17
0.02%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
719.35 - 762.32
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
721.16
52週レンジ
719.35 - 762.32
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
721.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
143.033
設定日
04/25/1986
直近配当額 ( 08/27/2018)
4
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
MATTHIEU CAILLOU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GG718558:COR
4.50 千 6.57 百万 4.46
QZ510774:COR
6.00 千 5.64 百万 3.83
EI879238:COR
4.00 千 4.38 百万 2.98
EJ506625:COR
3.30 千 3.59 百万 2.44
AP385361:COR
3.50 千 3.56 百万 2.42
AM159017:COR
3.50 千 3.55 百万 2.41
EK694341:COR
3.10 千 3.53 百万 2.40
EI542126:COR
3.00 千 3.51 百万 2.38
AM765217:COR
3.41 千 3.45 百万 2.35
EC983687:COR
3.00 千 3.14 百万 2.13
企業概要
LCL Obligations Revenu Trim is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds and negotiable debt securities denominated in euros. Sensitivity range: 1 to 5.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30
Webサイト
www.amundi-finance-emissions.com