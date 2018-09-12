Lions FI Multimercado Credit
LIONSFF:BZ
341.90
BRL
0.08
0.02%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
269.68 - 342.49
1年トータルリターン
26.88%
年初来リターン
20.55%
前日終値
341.82
52週レンジ
269.68 - 342.49
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
20.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
341.9016
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
412.252
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GLOBENE:BZ
Global Energy FIP
|102.93 百万
|116.80 百万
|33.26
|
JV530071:COR
|2.43 千
|23.16 百万
|6.59
|
SPXNIMF:BZ
SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIﾏﾙﾁﾒﾙｶｰﾄ
|6.91 百万
|19.60 百万
|5.58
|
GAVEABZ:BZ
Gavea Macro I FIC FI Multime
|22.39 千
|15.71 百万
|4.47
|
DYNCODO:BZ
ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA
|20.34 千
|14.93 百万
|4.25
|
BOVA11:BZ
iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ
|195.18 千
|14.46 百万
|4.12
|
F16FCCP:BZ
Feeder Ibiuna Sth FIC FIM
|124.72 千
|13.18 百万
|3.75
|
EI143592:COR
|3.65 千
|11.90 百万
|3.39
|
ITAVHPM:BZ
Itau Vega HP Multimercado FI
|407.09 千
|11.51 百万
|3.28
|
F19MMCP:BZ
Feeder Truxt Macro FIC FIM
|105.99 千
|11.10 百万
|3.16
企業概要
Lions FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号55-11-4950-3700
Webサイトwww.jpmorgan.com