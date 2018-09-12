Lions FI Multimercado Credit

LIONSFF:BZ
341.90
BRL
0.08
0.02%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
269.68 - 342.49
1年トータルリターン
26.88%
年初来リターン
20.55%
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前日終値
341.82
52週レンジ
269.68 - 342.49
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
20.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
341.9016
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
412.252
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GLOBENE:BZ
Global Energy FIP
102.93 百万 116.80 百万 33.26
JV530071:COR
2.43 千 23.16 百万 6.59
SPXNIMF:BZ
SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIﾏﾙﾁﾒﾙｶｰﾄ
6.91 百万 19.60 百万 5.58
GAVEABZ:BZ
Gavea Macro I FIC FI Multime
22.39 千 15.71 百万 4.47
DYNCODO:BZ
ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA
20.34 千 14.93 百万 4.25
BOVA11:BZ
iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ
195.18 千 14.46 百万 4.12
F16FCCP:BZ
Feeder Ibiuna Sth FIC FIM
124.72 千 13.18 百万 3.75
EI143592:COR
3.65 千 11.90 百万 3.39
ITAVHPM:BZ
Itau Vega HP Multimercado FI
407.09 千 11.51 百万 3.28
F19MMCP:BZ
Feeder Truxt Macro FIC FIM
105.99 千 11.10 百万 3.16
企業概要
Lions FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com