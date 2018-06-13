Amundi - LCL Allocation Dyna
LIONDYN:FP
435.34
EUR
0.19
0.04%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
415.99 - 454.50
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-0.91%
前日終値
435.53
52週レンジ
415.99 - 454.50
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
435.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
515.759
設定日
08/19/1994
直近配当額 ( 10/13/2005)
1.09
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARNAUD GAMAIN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CAIXEID:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ-ｱﾑﾝ
|37.11 千
|53.74 百万
|10.53
|
9128283D:GOV
|65.00 千
|51.74 百万
|10.14
|
AEEMIED:LX
Amundi Index Solutions - Amu
|31.83 千
|42.01 百万
|8.23
|
CAINAID:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ-ｱﾑﾝ
|15.74 千
|40.80 百万
|8.00
|
AIEJIED:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ
|26.89 千
|34.37 百万
|6.74
|
CAPORME:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ6 M
|1.13 千
|25.45 百万
|4.99
|
AMESIED:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴｸｲﾃｨ･ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ小
|19.05 千
|24.90 百万
|4.88
|
CLAMEON:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｷｬｯｼｭ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾝｽﾞSR
|98.20
|21.54 百万
|4.22
|
CHIYBOM:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙ
|101.54 千
|18.25 百万
|3.58
|
SGFOREJ:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｸﾛ･ﾌｫﾚ
|147.11 千
|15.70 百万
|3.08
企業概要
LCL Allocation Dynamique is an open-end fund registered in France. The Fund mainly invests in other OPCVMs of Groupe Credit Lyonnais. The Fund will allocate at least 50 percent of its assets in international securities (America, Asia and Europe).
住所Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-30-30