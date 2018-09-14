企業概要

ライオン・メタル・ワークス（PT Lion Metal Works Tbk）は鉄鋼製品メーカー。会社、 病院、ファイルストレージ、セキュリティ装置用製品を手掛ける。製品は、ファイルキャビネット、会社の机・いす、薬箱、スチール製キャビネット、貸し金庫など。スチール製の棚やパレット、ケーブル用ラダー、その他スチール製品などの倉庫設備に加えて、建設資材の製造にも従事。