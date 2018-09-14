ﾗｲｵﾝ･ﾒﾀﾙ･ﾜｰｸｽ
LION:IJ
Indonesia
640.00
IDR
15.00
2.40%
更新日時 2018/09/14
始値
625.00
安値 - 高値 レンジ（日）
625.00 - 640.00
出来高
3,000
前日終値
625.00
52週レンジ
560.00 - 1,050.00
1年トータルリターン
-22.37%
始値
625.00
安値 - 高値 レンジ（日）
625.00 - 640.00
出来高
3,000
前日終値
625.00
52週レンジ
560.00 - 1,050.00
1年トータルリターン
-22.37%
年初来リターン
-16.34%
株価収益率(PER) (TTM)
31.36
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
20
時価総額 (十億 IDR)
332.902
発行済株式数 (百万)
520.160
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.88
直近配当利回り（税込）
2.40%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Home & Office Furnishings
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ライオン・メタル・ワークス（PT Lion Metal Works Tbk）は鉄鋼製品メーカー。会社、 病院、ファイルストレージ、セキュリティ装置用製品を手掛ける。製品は、ファイルキャビネット、会社の机・いす、薬箱、スチール製キャビネット、貸し金庫など。スチール製の棚やパレット、ケーブル用ラダー、その他スチール製品などの倉庫設備に加えて、建設資材の製造にも従事。
住所Jl Raya Bekasi Km 24.5
Cakung
Jakarta Timur, 13910
Indonesia
電話番号62-21-460-0779
Webサイトwww.lionmetal.co.id