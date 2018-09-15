Lion Multi-Strategy Equity F
LIOMSEQ:CH
1.3740
CNY
0.0400
2.83%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3740 - 1.7560
1年トータルリターン
-20.85%
年初来リターン
-12.65%
前日終値
1.4140
52週レンジ
1.3740 - 1.7560
1年トータルリターン
-21.75%
年初来リターン
-12.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.374
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
46.196
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WANG YONG-HONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
600271:CH
航天信息
|112.30 千
|2.84 百万
|6.14
|
300339:CH
HOPERUN SOFTWARE
|240.00 千
|2.61 百万
|5.64
|
600584:CH
江蘇長電科技
|146.90 千
|2.49 百万
|5.39
|
000066:CH
中国長城科技集団
|347.50 千
|2.47 百万
|5.35
|
601857:CH
中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ]
|299.90 千
|2.31 百万
|5.01
|
601288:CH
中国農業銀行
|638.80 千
|2.20 百万
|4.76
|
000977:CH
浪潮電子信息産業
|85.20 千
|2.03 百万
|4.40
|
601601:CH
中国太平洋保険(集団)
|57.80 千
|1.84 百万
|3.99
|
601225:CH
陝西煤業
|216.20 千
|1.78 百万
|3.85
|
601318:CH
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|30.00 千
|1.76 百万
|3.80
企業概要
Lion Multi-Strategy Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation through quantitative investment-strategy. The Fund invests 60% to 95% on equities.
住所Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号86-755-8302-6688 Tel
Webサイトwww.lionfund.com.cn