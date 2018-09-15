Lion Multi-Strategy Equity F

LIOMSEQ:CH
1.3740
CNY
0.0400
2.83%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3740 - 1.7560
1年トータルリターン
-20.85%
年初来リターン
-12.65%
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前日終値
1.4140
52週レンジ
1.3740 - 1.7560
1年トータルリターン
-21.75%
年初来リターン
-12.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.374
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
46.196
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WANG YONG-HONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600271:CH
航天信息
112.30 千 2.84 百万 6.14
300339:CH
HOPERUN SOFTWARE
240.00 千 2.61 百万 5.64
600584:CH
江蘇長電科技
146.90 千 2.49 百万 5.39
000066:CH
中国長城科技集団
347.50 千 2.47 百万 5.35
601857:CH
中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ]
299.90 千 2.31 百万 5.01
601288:CH
中国農業銀行
638.80 千 2.20 百万 4.76
000977:CH
浪潮電子信息産業
85.20 千 2.03 百万 4.40
601601:CH
中国太平洋保険(集団)
57.80 千 1.84 百万 3.99
601225:CH
陝西煤業
216.20 千 1.78 百万 3.85
601318:CH
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
30.00 千 1.76 百万 3.80
企業概要
Lion Multi-Strategy Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation through quantitative investment-strategy. The Fund invests 60% to 95% on equities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel
Webサイト
www.lionfund.com.cn