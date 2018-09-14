Liontrust Global Income Fund
LIOINCI:LN
164.30
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
159.72 - 173.17
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.84%
前日終値
164.29
52週レンジ
159.72 - 173.17
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
164.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/14/2018)
161.534
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 07/01/2018)
5.64
直近配当利回り（税込）
6.87%
ファンドマネージャ
SAMANTHA GLEAVE / JAMES INGLIS-JONES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ASHM:LN
アッシュモア･グループ
|1.40 百万
|5.03 百万
|3.10
|
EDP:PL
|1.61 百万
|4.86 百万
|2.99
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|131.80 千
|4.85 百万
|2.99
|
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
|182.94 千
|4.76 百万
|2.93
|
ELE:SM
ｴﾝﾃﾞｻ
|263.56 千
|4.57 百万
|2.81
|
FP:FP
トタル
|93.42 千
|4.53 百万
|2.79
|
PBB:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ﾌｧﾝﾄﾞﾌﾞﾘｰﾌﾊﾞﾝｸ
|395.18 千
|4.49 百万
|2.76
|
ESI:CN
ｴﾝｻｲﾝ･ｴﾅｼﾞｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|1.09 百万
|4.38 百万
|2.70
|
SVST:LI
ｾｳﾞｪﾙｽﾀｰﾘ
|357.62 千
|4.38 百万
|2.70
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|82.59 千
|4.35 百万
|2.68
企業概要
Liontrust Global Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high level of income with capital values.The Fund seeks to achieve a higher total return than the FTSE All-Share Index, to yield more than index-linked gilts and to provide an income stream for investors that will grow faster than inflation over a five year period.
住所Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号44-207-412-1700
Webサイトwww.liontrust.co.uk