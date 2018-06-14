Liontrust Asia Income Fund
LIOAIRI:LN
128.21
GBp
2.45
1.88%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.44 - 132.46
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
0.75%
前日終値
130.66
52週レンジ
119.44 - 132.46
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
128.21
資産総額 (百万 GBP) ( 06/14/2018)
113.676
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.73
直近配当利回り（税込）
2.28%
ファンドマネージャ
MARK WILLIAMS / SHASHANK SAVLA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2376:TT
技嘉科技 [ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ]
|2.28 百万
|4.51 百万
|3.95
|
819:HK
天能動力国際[ﾃｨｴﾝﾉﾝ･ﾊﾟﾜｰ･ｲﾝﾀ
|3.52 百万
|4.10 百万
|3.59
|
1308:HK
海豊国際控股[ｴｽ･ｱｲ･ﾃｨｰ･ｼｰ･ｲﾝ
|3.88 百万
|3.39 百万
|2.97
|
2020:HK
安踏体育用品 [ｱﾝﾀ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾌﾟﾛ
|758.00 千
|3.28 百万
|2.87
|
868:HK
信義玻璃控股 [信義ｶﾞﾗｽ]
|3.17 百万
|3.26 百万
|2.86
|
DIF/F:TB
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗ
|9.38 百万
|3.17 百万
|2.78
|
1398:HK
中国工商銀行
|4.83 百万
|3.00 百万
|2.63
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|101.60 千
|2.86 百万
|2.51
|
425:HK
敏実集団 [ﾐﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|812.00 千
|2.80 百万
|2.46
|
1888:HK
建滔積層板控股[ｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ﾗﾐﾈ
|2.75 百万
|2.73 百万
|2.39
企業概要
Liontrust Asia Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of sustainable income and capital growth over time. The Fund invests in securities of high yielding companies anywhere in the world but primarily in equities located in the Asian Pacific Region excluding Japan.
住所Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号44-207-412-1700
Webサイトwww.liontrust.co.uk