企業概要

シグニス（Sygnis AG）は生命科学会社。生命科学関連機器および試薬の製造に従事。 プロテオミクス・ゲノミクス研究のための製品およびサービスを開発・販売する。 主な研 究対象は、単一細胞およびリキッドバイオプシーに基づいた、次世代シーケンサーの応用および臨床診断での活用。 ドイツのDNAおよび タンパク質分析市場向けに事業を展開。