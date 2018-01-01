ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｵﾝ
LIO1:GR
証券コード変更
EUR
出来高
0
出来高
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
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時価総額 (EUR)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Life Science Equipment
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企業概要
エクスペデオン（Expedeon AG）は生命科学会社。生命科学関連機器および試薬の製造に 従事。タンパク電気泳動、リキッド・バイオプシー、ゲノム増幅、抗体免疫測定の機器を開発・販売する。世界各地で事業を展開。
住所Waldhofer Strasse 102
Heidelberg, 69123
Germany
電話番号49-6221-3540-120
Webサイトwww.expedeon.com