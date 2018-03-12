ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ

LINVX:US
NASDAQ GM
21.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.58 - 22.85
1年トータルリターン
29.95%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
21.41
52週レンジ
16.58 - 22.85
1年トータルリターン
30.48%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
21.41
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
980.239
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.2157
直近配当利回り（税込）
1.01%
ファンドマネージャ
TODD D JACOBSON / EDWARD ALLINSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CRN:LN
ｹｱﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ
6.63 百万 9.01 百万 1.66
EMG:LN
マン・グループ
4.72 百万 8.57 百万 1.58
6371:JP
椿本チエイン
995.00 千 8.53 百万 1.57
UDG:LN
UDGﾍﾙｽｹｱ
981.67 千 8.40 百万 1.55
RHM:GR
ラインメタル
109.42 千 8.36 百万 1.54
ALT:FP
ｵﾙﾄﾗﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
517.98 千 8.17 百万 1.50
DEWH:IN
ﾃﾞﾜﾝ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｺｰﾌﾟ
1.52 百万 7.61 百万 1.40
BOY:LN
ボディコート
754.29 千 7.39 百万 1.36
FORN:SW
ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
5.32 千 7.26 百万 1.34
GXI:GR
ゲレシェイマー
92.57 千 7.26 百万 1.34
企業概要
ロード・アベット・インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンド(Lord Abbett International Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。世界のさまざまな国に本社を置く企業の株式に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。時価総額が50億ドル未満の企業に投資する。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com