ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ
LINVX:US
NASDAQ GM
21.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.58 - 22.85
1年トータルリターン
29.95%
年初来リターン
0.56%
前日終値
21.41
52週レンジ
16.58 - 22.85
1年トータルリターン
30.48%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
21.41
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
980.239
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.2157
直近配当利回り（税込）
1.01%
ファンドマネージャ
TODD D JACOBSON / EDWARD ALLINSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CRN:LN
ｹｱﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ
|6.63 百万
|9.01 百万
|1.66
|
EMG:LN
マン・グループ
|4.72 百万
|8.57 百万
|1.58
|
6371:JP
椿本チエイン
|995.00 千
|8.53 百万
|1.57
|
UDG:LN
UDGﾍﾙｽｹｱ
|981.67 千
|8.40 百万
|1.55
|
RHM:GR
ラインメタル
|109.42 千
|8.36 百万
|1.54
|
ALT:FP
ｵﾙﾄﾗﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|517.98 千
|8.17 百万
|1.50
|
DEWH:IN
ﾃﾞﾜﾝ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｺｰﾌﾟ
|1.52 百万
|7.61 百万
|1.40
|
BOY:LN
ボディコート
|754.29 千
|7.39 百万
|1.36
|
FORN:SW
ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|5.32 千
|7.26 百万
|1.34
|
GXI:GR
ゲレシェイマー
|92.57 千
|7.26 百万
|1.34
企業概要
ロード・アベット・インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンド(Lord Abbett International Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。世界のさまざまな国に本社を置く企業の株式に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。時価総額が50億ドル未満の企業に投資する。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com