ﾘﾝｾﾞﾙ･ﾄﾚｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝ
LINTGED:ID
2.0529
GBP
0.0107
0.52%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7058 - 2.0529
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
2.89%
前日終値
2.0422
52週レンジ
1.7058 - 2.0529
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
2.0529
資産総額 (十億 GBP) ( 03/12/2018)
4.058
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0084
直近配当利回り（税込）
0.41%
ファンドマネージャ
MICHAEL LINDSELL / NICK TRAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|7.80 百万
|313.09 百万
|8.19
|
DGE:LN
ディアジオ
|11.40 百万
|288.42 百万
|7.54
|
HEIO:NA
ハイネケン･ホールディング
|3.85 百万
|288.32 百万
|7.54
|
7974:JP
任天堂
|740.00 千
|230.45 百万
|6.03
|
LSE:LN
ロンドン証券取引所グループ
|5.40 百万
|214.00 百万
|5.60
|
PYPL:US
ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.26 百万
|192.87 百万
|5.04
|
REN:NA
RELX[ﾚﾚｯｸｽ]
|11.80 百万
|185.71 百万
|4.86
|
INTU:US
ｲﾝﾃｭｲｯﾄ
|1.55 百万
|184.43 百万
|4.82
|
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
|2.17 百万
|184.14 百万
|4.82
|
MDLZ:US
ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|5.86 百万
|183.48 百万
|4.80
企業概要
リンゼル･トレイン･グローバル･エクイティ･ファンド（Lindsell Train Global Equity Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル／インカム ゲインの獲得を目指す。先進国の証券取引所に上場する株式を中心としたポートフォリオに直接投資することで、投資目標の達成を目指す。
住所5th Floor
66 Buckingham Gate
London
SW1E 6AU
電話番号Switchboard: +44 (0)20 7808 12
Webサイトwww.lindselltrain.com