企業概要

リンゼル･トレイン･グローバル･エクイティ･ファンド（Lindsell Train Global Equity Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル／インカム ゲインの獲得を目指す。先進国の証券取引所に上場する株式を中心としたポートフォリオに直接投資することで、投資目標の達成を目指す。