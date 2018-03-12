ﾘﾝｾﾞﾙ･ﾄﾚｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝ

LINTGED:ID
2.0529
GBP
0.0107
0.52%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7058 - 2.0529
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
2.0422
52週レンジ
1.7058 - 2.0529
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
2.0529
資産総額 (十億 GBP) ( 03/12/2018)
4.058
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0084
直近配当利回り（税込）
0.41%
ファンドマネージャ
MICHAEL LINDSELL / NICK TRAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
7.80 百万 313.09 百万 8.19
DGE:LN
ディアジオ
11.40 百万 288.42 百万 7.54
HEIO:NA
ハイネケン･ホールディング
3.85 百万 288.32 百万 7.54
7974:JP
任天堂
740.00 千 230.45 百万 6.03
LSE:LN
ロンドン証券取引所グループ
5.40 百万 214.00 百万 5.60
PYPL:US
ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
3.26 百万 192.87 百万 5.04
REN:NA
RELX[ﾚﾚｯｸｽ]
11.80 百万 185.71 百万 4.86
INTU:US
ｲﾝﾃｭｲｯﾄ
1.55 百万 184.43 百万 4.82
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
2.17 百万 184.14 百万 4.82
MDLZ:US
ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
5.86 百万 183.48 百万 4.80
企業概要
リンゼル･トレイン･グローバル･エクイティ･ファンド（Lindsell Train Global Equity Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル／インカム ゲインの獲得を目指す。先進国の証券取引所に上場する株式を中心としたポートフォリオに直接投資することで、投資目標の達成を目指す。
住所
5th Floor
66 Buckingham Gate
London
SW1E 6AU
電話番号
Switchboard: +44 (0)20 7808 12
Webサイト
www.lindselltrain.com