企業概要

ルーミス・セイレス・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。資産の最大10％を低格付けの債券に投資することがあるが、投資適格債券を主な投資対象とし、インカム型とグロース型を組み合わせた運用により、平均を上回るトータルリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。