ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾎ
LIGAX:US
NASDAQ GM
10.98
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.21
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
-0.21%
前日終値
10.97
52週レンジ
10.73 - 11.21
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.98
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
429.828
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 02/27/2018)
0.0062
直近配当利回り（税込）
0.06%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / MATTHEW J EAGAN "MATT"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK849926:COR
|30.37 千
|23.98 百万
|5.86
|
GLW:US
コーニング
|721.20 千
|22.52 百万
|5.50
|
EK173959:COR
|26.80 千
|21.78 百万
|5.32
|
912828Q9:GOV
|13.00 千
|12.98 百万
|3.17
|
912796NR:GOV
|12.00 千
|12.00 百万
|2.93
|
AM886086:COR
|12.00 千
|11.95 百万
|2.92
|
JV523090:COR
|10.94 千
|11.17 百万
|2.73
|
912796PA:GOV
|11.00 千
|10.97 百万
|2.68
|
912796LN:GOV
|10.12 千
|10.10 百万
|2.47
|
912796LJ:GOV
|10.00 千
|10.00 百万
|2.44
企業概要
ルーミス・セイレス・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。資産の最大10％を低格付けの債券に投資することがあるが、投資適格債券を主な投資対象とし、インカム型とグロース型を組み合わせた運用により、平均を上回るトータルリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号1-800-225-5478
Webサイトim.natixis.com