LIG Assets Inc
LIGA:US
OTC US
0.01
USD
0.00
5.56%
更新日時 2:26 JST 2018/03/13
始値
0.01
安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.01
出来高
12,479,647
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.01
1年トータルリターン
324.19%
始値
0.01
安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.01
出来高
12,479,647
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.01
1年トータルリターン
324.19%
年初来リターン
280.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (千 USD)
858.230
発行済株式数 (百万)
79.613
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
LIG Assets Inc. is a real estate investment company which purchases and sells homes throughout the United States. The Company owns properties for sale in Texas, Georgia, and Florida.
住所517 Ferris Avenue
Waxahachie, TX 75165
United States
電話番号972-935-9400
Webサイトwww.ligassetsinc.net