Laudus Mondrian Internationa

LIFNX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 10.39
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.07 - 10.39
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
83.339
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.0015
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER A MOTH / MATTHEW DAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG107175:COR
375.00 千 3.98 百万 4.81
GG729256:COR
2.15 千 3.97 百万 4.80
EG580744:COR
360.00 千 3.88 百万 4.69
LW545302:COR
430.00 千 3.62 百万 4.37
GG729527:COR
1.94 千 3.46 百万 4.18
EI849265:COR
3.65 千 3.35 百万 4.04
JV607211:COR
2.67 千 3.35 百万 4.04
ED819390:COR
275.00 千 3.24 百万 3.91
EI385485:COR
274.00 千 2.86 百万 3.46
EK107278:COR
306.00 千 2.83 百万 3.42
企業概要
Laudus Mondrian International Government Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks consistent long-term total returns by investing in non-U.S. fixed-income securities. The portfolio generally comprises high-quality bonds issued by governments or government agencies of developed countries.
住所
Laudus Trust
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219-8006
電話番号
1-800-447-3332 Inv/Adv Shares
Webサイト
www.laudusfunds.com