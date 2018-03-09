Laudus Mondrian Internationa
LIFNX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 10.39
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
3.10%
前日終値
10.33
52週レンジ
9.07 - 10.39
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
83.339
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.0015
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER A MOTH / MATTHEW DAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG107175:COR
|375.00 千
|3.98 百万
|4.81
|
GG729256:COR
|2.15 千
|3.97 百万
|4.80
|
EG580744:COR
|360.00 千
|3.88 百万
|4.69
|
LW545302:COR
|430.00 千
|3.62 百万
|4.37
|
GG729527:COR
|1.94 千
|3.46 百万
|4.18
|
EI849265:COR
|3.65 千
|3.35 百万
|4.04
|
JV607211:COR
|2.67 千
|3.35 百万
|4.04
|
ED819390:COR
|275.00 千
|3.24 百万
|3.91
|
EI385485:COR
|274.00 千
|2.86 百万
|3.46
|
EK107278:COR
|306.00 千
|2.83 百万
|3.42
企業概要
Laudus Mondrian International Government Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks consistent long-term total returns by investing in non-U.S. fixed-income securities. The portfolio generally comprises high-quality bonds issued by governments or government agencies of developed countries.
住所Laudus Trust
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219-8006
電話番号1-800-447-3332 Inv/Adv Shares
Webサイトwww.laudusfunds.com