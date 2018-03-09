ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｽﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄ
LIEHREA:ID
11.75
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.13 - 12.87
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
-5.96%
前日終値
11.72
52週レンジ
11.13 - 12.87
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.7478
資産総額 (十億 GBP) ( 03/09/2018)
1.435
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BERTRAND CLIQUET / EDWARD P KEATING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
|5.57 百万
|130.21 百万
|8.13
|
TRN:IM
テルナ
|29.76 百万
|126.37 百万
|7.89
|
SRG:IM
ｽﾅﾑ
|35.75 百万
|122.75 百万
|7.66
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|1.33 百万
|101.25 百万
|6.32
|
PCG:US
PG&E
|3.11 百万
|92.75 百万
|5.79
|
TCL:AU
ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|10.62 百万
|72.70 百万
|4.54
|
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
|8.96 百万
|72.10 百万
|4.50
|
UU/:LN
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|9.32 百万
|68.80 百万
|4.29
|
ABE:SM
ｱﾍﾞﾙﾃｨｽ･ｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙｸﾄｩｰﾗｽ
|3.87 百万
|66.13 百万
|4.13
|
NSC:US
ノーフォーク・サザン
|594.61 千
|63.09 百万
|3.94
企業概要
ラザード･グローバル･リステッド･インフラストラクチャー･エクイティ･ファンド（Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インフレを上回るインカムゲインおよびキャピタルゲインで構成されるトータルリターンの獲得を目指す。主に世界のインフラ企業の株式と株式関連商品に投資し目標達成を目指す。
住所Registered Office:
Riverside Two
Sir John Rogersons Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland
電話番号-
Webサイト
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