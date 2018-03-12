ﾘﾀﾞｰ･ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ
LIDFA:TI
Istanbul
4.64
TRY
0.01
0.22%
更新日時 0:10 JST 2018/03/13
始値
4.65
安値 - 高値 レンジ（日）
4.62 - 4.65
出来高
18,339
前日終値
4.65
52週レンジ
3.93 - 6.02
1年トータルリターン
-22.02%
始値
4.65
安値 - 高値 レンジ（日）
4.62 - 4.65
出来高
18,339
前日終値
4.65
52週レンジ
3.93 - 6.02
1年トータルリターン
-22.02%
年初来リターン
5.22%
株価収益率(PER) (TTM)
6.09
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (TRY) (TTM)
0.76
時価総額 (百万 TRY)
139.200
発行済株式数 (百万)
30.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.62
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Other Financial Services
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企業概要
リダー・ファクタリング（Lider Faktoring A.S.）は貸出債権を提供。トルコで事業を展開。回収サービス、現金管理サービスを提供する。
住所No 96-97 Buyukdere Cad
Maya Akar Center 100-102 K 25
Istanbul, 34394
Turkey
電話番号90-212-213-0040
Webサイトwww.liderfaktoring.com.tr