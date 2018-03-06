Lider - Invest Fund

LIDERIN:RU
49.73
RUB
0.30
0.61%
更新日時 2018/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.24 - 51.96
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
49.43
52週レンジ
41.24 - 51.96
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/06/2018)
49.73
資産総額 (百万 RUB) ( 03/06/2018)
96.852
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VYM:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊｲﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞｲｰﾙﾄﾞET
2.47 千 12.19 百万 12.92
SCHF:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ･ｴｸｲﾃｨ ETF
6.01 千 11.78 百万 12.49
ENEL:IM
イタリア電力公社
20.02 千 7.11 百万 7.54
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
200.20 千 5.67 百万 6.01
TW/:LN
ﾃｰﾗｰ･ｳｨﾝﾋﾟｰ
27.03 千 4.34 百万 4.60
TATNP:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
11.00 千 4.02 百万 4.26
PSM:GR
ﾌﾟﾛｼﾞｰﾍﾞﾝｻﾞｯﾄ1ﾒﾃﾞｨｱ
1.90 千 3.78 百万 4.01
ENRU:RM
ｴﾈﾙ･ﾛｼｱ
2.58 百万 3.75 百万 3.98
MTSS:RM
ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾃﾚｼｽﾃﾑｽﾞ
13.59 千 3.75 百万 3.98
SIBN:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ･ﾈﾌﾁ
15.18 千 3.70 百万 3.93
企業概要
Lider - Invest Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-725-5540
Webサイト
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