Lider - Invest Fund
LIDERIN:RU
49.73
RUB
0.30
0.61%
更新日時 2018/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.24 - 51.96
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
1.41%
前日終値
49.43
52週レンジ
41.24 - 51.96
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/06/2018)
49.73
資産総額 (百万 RUB) ( 03/06/2018)
96.852
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VYM:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊｲﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞｲｰﾙﾄﾞET
|2.47 千
|12.19 百万
|12.92
|
SCHF:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ･ｴｸｲﾃｨ ETF
|6.01 千
|11.78 百万
|12.49
|
ENEL:IM
イタリア電力公社
|20.02 千
|7.11 百万
|7.54
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|200.20 千
|5.67 百万
|6.01
|
TW/:LN
ﾃｰﾗｰ･ｳｨﾝﾋﾟｰ
|27.03 千
|4.34 百万
|4.60
|
TATNP:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
|11.00 千
|4.02 百万
|4.26
|
PSM:GR
ﾌﾟﾛｼﾞｰﾍﾞﾝｻﾞｯﾄ1ﾒﾃﾞｨｱ
|1.90 千
|3.78 百万
|4.01
|
ENRU:RM
ｴﾈﾙ･ﾛｼｱ
|2.58 百万
|3.75 百万
|3.98
|
MTSS:RM
ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾃﾚｼｽﾃﾑｽﾞ
|13.59 千
|3.75 百万
|3.98
|
SIBN:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ･ﾈﾌﾁ
|15.18 千
|3.70 百万
|3.93
企業概要
Lider - Invest Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号7-495-725-5540
Webサイト
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