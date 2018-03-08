Lider FI Multimercado Credit
LIDEFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.13
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-1.58%
前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.13
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.091267
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
19.061
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LW810668:COR
|647.00
|6.04 百万
|30.84
|
MIDASIF:BZ
Ouro Preto Macro FIM
|2.70 百万
|2.95 百万
|15.05
|
OUROPTO:BZ
Ouro Preto FIC FI Multimerca
|1.18 百万
|2.52 百万
|12.87
|
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
|53.11 千
|2.26 百万
|11.55
|
RADL3:BZ
ﾗｲｱ･ﾄﾞﾛｶﾞｼﾞﾙ
|8.00 千
|675.44 千
|3.45
|
PCAR4:BZ
ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｲｻﾝ
|5.00 千
|376.50 千
|1.92
|
HGTX3:BZ
ｴｰﾘﾝｸﾞ
|7.00 千
|156.45 千
|0.80
|
NATU3:BZ
ナチュラ･コスメティコス
|4.00 千
|139.68 千
|0.71
|
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|32.56 千
|52.60 千
|0.27
|
BEEF3:BZ
ﾐﾈﾙﾊﾞ
|5.00 千
|48.15 千
|0.25
企業概要
Lider FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Ouro Preto Gestao de Recursos Ltda
Rua Teodoro Sampaio n 1765
conj.42
Pinheiros, SP - Brazil
電話番号-
Webサイト
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