Lider FI Multimercado Credit

LIDEFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.13
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.13
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.091267
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
19.061
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LW810668:COR
647.00 6.04 百万 30.84
MIDASIF:BZ
Ouro Preto Macro FIM
2.70 百万 2.95 百万 15.05
OUROPTO:BZ
Ouro Preto FIC FI Multimerca
1.18 百万 2.52 百万 12.87
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
53.11 千 2.26 百万 11.55
RADL3:BZ
ﾗｲｱ･ﾄﾞﾛｶﾞｼﾞﾙ
8.00 千 675.44 千 3.45
PCAR4:BZ
ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｲｻﾝ
5.00 千 376.50 千 1.92
HGTX3:BZ
ｴｰﾘﾝｸﾞ
7.00 千 156.45 千 0.80
NATU3:BZ
ナチュラ･コスメティコス
4.00 千 139.68 千 0.71
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
32.56 千 52.60 千 0.27
BEEF3:BZ
ﾐﾈﾙﾊﾞ
5.00 千 48.15 千 0.25
企業概要
Lider FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Ouro Preto Gestao de Recursos Ltda
Rua Teodoro Sampaio n 1765
conj.42
Pinheiros, SP - Brazil
電話番号
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Webサイト
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