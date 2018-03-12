LIDDS AB
LIDDS:SS
FN Stockholm
14.30
SEK
1.00
6.54%
更新日時 1:29 JST 2018/03/13
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ（日）
14.30 - 15.60
出来高
114,784
前日終値
15.30
52週レンジ
5.75 - 18.20
1年トータルリターン
107.25%
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ（日）
14.30 - 15.60
出来高
114,784
前日終値
15.30
52週レンジ
5.75 - 18.20
1年トータルリターン
107.25%
年初来リターン
-4.03%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SEK) (TTM)
-0.37
時価総額 (百万 SEK)
314.945
発行済株式数 (百万)
21.871
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
252.18
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
LIDDS AB is a pharmaceutical company that develops solutions to treat patients with prostate diseases.
住所Kullagatan 8
Helsingborg, SE-252 20
Sweden
電話番号46-42-387-427
Webサイトwww.liddspharma.com