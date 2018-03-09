Lord Abbett International Di

LIDAX:US
NASDAQ GM
7.96
USD
0.07
0.89%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 8.46
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
7.89
52週レンジ
6.93 - 8.46
1年トータルリターン
19.06%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
7.96
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
961.985
設定日
06/23/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0297
直近配当利回り（税込）
1.49%
ファンドマネージャ
VINCENT J MCBRIDE / TODD D JACOBSON
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
561.60 千 35.40 百万 2.77
ALV:GR
アリアンツ
195.96 千 34.09 百万 2.67
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
59.15 百万 29.94 百万 2.34
RIO:US
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
709.48 千 29.46 百万 2.30
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
3.41 百万 27.32 百万 2.14
BAS:GR
BASF
267.42 千 24.90 百万 1.95
RY:CN
ＲＢＣ
338.70 千 24.60 百万 1.92
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
933.95 千 22.91 百万 1.79
SPK:NZ
ｽﾊﾟｰｸ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
8.58 百万 22.19 百万 1.74
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
561.90 千 21.89 百万 1.71
企業概要
Lord Abbett International Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total return by investing in a diversified portfolio of dividend paying equity securities of foreign companies that we believe are undervalued.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com